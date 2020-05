Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200525 - 500 Frankfurt-Altstadt: Versuchtes Tötungsdelikt - Festnahme in Wohnung

Frankfurt (ots)

(dr) Aus bislang ungeklärten Gründen stach am Sonntagabend (24.05.2020) ein 23-jähriger Mann unerwartet mit einem Messer auf seine Eltern ein. Die beiden Geschädigten, ein 62-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau, konnten sich schwerverletzt in den Hausflur des in der Saalgasse befindlichen Mehrfamilienhauses flüchten. Nachbarn, welche lautes Geschrei gehört hatten, verständigten gegen 21:20 Uhr die Polizei, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort erschien und den 23-Jährigen noch in der Wohnung, in welcher er mit seinen Eltern wohnhaft ist, festnehmen konnte.

Die Geschädigten kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und sind nach derzeitigen Erkenntnissen außer Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell