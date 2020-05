Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200524 - 0498 Bundesautobahn 66: Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Frankfurt (ots)

(fue) Bei einer am Samstag, den 23. Mai 2020, gegen 02.30 Uhr, auf dem Parkplatz einer Tankanlage an der BAB 66, in Höhe des Höchster Friedhofes, durchgeführten Fahrzeugkontrolle, konnte bei dem Fahrzeugführer Marihuana sichergestellt werden.

Zu dem genannten Zeitpunkt sollte der Fahrer eines BMW mit Mainzer Kennzeichen einer Kontrolle unterzogen werden. Schon nachdem der 18-jährige Fahrer die Tür öffnete, schlug den Beamten verdächtiger Geruch entgegen. Tatsächlich konnten sie dann in dem Rucksack des Beschuldigten 60 Einzelverpackungen mit insgesamt 112,06 Gramm Marihuana sowie eine Feinwaage auffinden und sicherstellen. Die Suche mittels Rauschgifthund führte zu keinem weiteren Fund. Der Beifahrer führte noch 0,73 Gramm Marihuana mit sich.

Die beiden Personen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

