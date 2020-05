Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200524 - 0497 Frankfurt-Ginnheim: Weiterer schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 22. Mai 2020, gegen 17.45 Uhr, ereignete sich in der Wilhelm-Epstein-Straße, etwa in Höhe der Einmündung Ginnheimer Stadtweg, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 84-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Die 84-Jährige stand zu diesem Zeitpunkt hinter dem Opel ihres 89-jährigen Mannes. Sie wollte ihren Mann durch Weisungen beim Ausparken unterstützen. Aus bislang noch unbekannten Gründen erfasste der 89-Jährige jedoch seine Frau mit dem Auto und verletzte sie dabei schwer an den Beinen. Die 84-Jährige musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Im weiteren Verlauf prallte der Mann mit seinem Opel noch auf einen daneben geparkten Golf, der durch die Wucht des Aufpralles noch auf einen Passat geschoben wurde. Der insgesamt bei dem Unfall verursachte Sachschaden dürfte sich auf etwa 4.500 EUR belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell