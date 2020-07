Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung & Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Murrhardt: Sachbeschädigung an Volkshochschule

Rund 500 Euro Sachschaden richtete ein bisher unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an der Volkshochschule in der Oberen Schulgasse an. Der Täter warf einen größeren Ast mehrfach gegen die Gebäudefront und beschädigte hierbei ein Fenster sowie den Putz an der Wand. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegengenommen.

Backnang: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstagvormittag gegen 10:15 Uhr in der Straße Am Dresselbach einen Pfosten sowie eine Straßenlaterne und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen kleinen beigefarbenen Lkw oder Kastenwagen mit der Aufschrift eines Transportunternehmens. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ein 65 Jahre alter Jaguar-Fahrer fuhr am Donnerstagvormittag gegen 10:20 Uhr die Schorndorfer Straße aus Waiblingen kommend in Richtung Fellbach entlang. Zeitgleich war ein 67-jähriger Fahrer eines VW Golf auf der Eberhardstraße in Richtung Waiblingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Der VW-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Leutenbach: Pedelec vs. Pkw

Am Mittwoch kurz nach 19:30 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Dacia-Fahrer die Seestraße. Als er am Fahrbahnrand geparkten Autos auswich und hierzu auf die Gegenfahrspur fuhr, übersah er einen entgegenkommenden 61-Jährigen auf einem Pedelec. Es kam zum Kontakt zwischen dem Pkw und dem Radler. Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pedelec entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Dacia blieb ohne Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell