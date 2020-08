Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen/Lkrs. KN) Leinenloser Hund verursacht Verkehrsunfall (19.08.2020)

Gaienhofen (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein schwer verletzter Hund sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 17 Uhr, auf der Verbindungsstraße zwischen Gaienhofen und Hemmenhofen ereignet hat. Ein 67-jähriger Mann war mit seinem Terrier von Gaienhofen kommend unterwegs, als sein Hund, welcher nicht angeleint war, vermutlich aufgrund eines Motorgeräusches erschrocken ist und losrannte. In diesem Moment näherte sich ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Richtung Hemmenhofen und kollidierte mit diesem. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden am Motorrad ist bislang unbekannt. Der Hund wurde tierärztlich versorgt.

