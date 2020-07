Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss

Finnentrop (ots)

Am Samstag (4. Juli) hat sich gegen 21.25 ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers auf der B 236 in Rönkhausen ereignet. Dort befuhr ein 43-Jähriger die Kilianstraße und beabsichtigte den dortigen Kreisverkehr zu durchfahren. In Höhe der Querungshilfe bei der Ausfahrt auf die Lenscheider Straße verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Grund dafür war zum einen, dass er am Fahrradlenker und auf dem Gepäckträger Einkäufe transportierte, die relativ schwer waren. Zum anderen stellten die Beamten auch fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er zog sich bei dem Sturz Kopfverletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell