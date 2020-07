Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte zerkratzen Fahrzeuge

Finnentrop (ots)

Im Bereich Haardtskopf wurden am Sonntag zwischen 00.00 und 17.30 Uhr zwei PKWs beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand jeweils die Beifahrerseite. Genaue Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell