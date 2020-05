Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Überhöhte Geschwindigkeit führte zu Unfall

Bad Pyrmont (ots)

Am 01.05.2020, gegen 03:00 Uhr, kam es auf dem Bundesstraße 1, zwischen den Ortsteilen Reher und Aerzen zu einem Verkehrsunfall. Ein 18jähriger Fahranfänger aus Salzhemmendorf befuhr eine Woche nach seinem Geburtstag mit einem 1er BMW die B 1 in Richtung Aerzen. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit geriet er nach einer leichten Rechtskurve, kurz vor dem Kreisel, auf die Fahrbahnmitte und prallte dort auf eine Verkehrsinsel. An der Unfallstelle ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h beschränkt. Bei dem Zusammenstoß mit Verkehrszeichen verlor er das vordere Kennzeichen des Pkw und den Reifen des linken Vorderrades. Dennoch flüchtete der Mann mit seinem Pkw, der vorn links nur noch auf der Felge rollte, auf der B 1 ca. fünf Kilometer bis zum Ortsteil Selxen. Von dort aus versuchte der junge Mann dann Hilfe über einen Pannendienst zu organisieren, der ihn aber an die Polizei verwies. Da er in Selxen vermutlich das an der Unfallstelle verlorene Kennzeichen bemerkt hatte, rief er dann selbst bei der Polizei an. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- Euro, an der Verkehrsinsel wurde Verkehrszeichen umgefahren. Der Mann erwartet jetzt ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

