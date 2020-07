Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungsbrand in Meggen

Lennestadt (ots)

Der Feuerwehrleitstelle wurde am Freitag gegen 13 Uhr mitgeteilt, dass in der Alten Landstraße im Kinderzimmer eines Zweifamilienhauses ein Brand ausgebrochen sei. Ausgehend hiervon weitete sich das Feuer zunächst auf andere Räume aus und es kam zu einer schweren Rauchentwicklung. Eine 33-jährige Frau und ihre drei kleinen Kinder konnten die Wohnung sofort verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Das Feuer wurde von dem sechsjährigen Sohn gelegt, der mit einem Feuerzeug eine Bettdecke angesteckt hatte. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo durchgeführt. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell