Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte zerkratzen Auto - Zeugen gesucht

Lennestadt (ots)

Bisher Unbekannte zerkratzten am Donnerstag in Altenhundem die Beifahrerseite eines PKW mit einem unbekannten Gegenstand. Die Geschädigte, die bereits zum zweiten Mal betroffen ist, hatte ihr Fahrzeug zwischen 6 und 14 Uhr auf einem Krankenhausparkplatz abgestellt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Täterhinweise liegen nicht vor, mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen.

