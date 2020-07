Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand einer Holzhütte

Attendorn (ots)

Am Dienstag gegen 19 Uhr wurde in der Straße "Schnellenberger Weg" ein Feuer gemeldet. Aus nicht geklärten Gründen stand hier eine Holzhütte in Flammen und brannte schließlich komplett ab. Die Feuerwehr aus Attendorn konnte einen Übergriff des Brandes auf das angrenzende Waldgebiet verhindern. Zur Ursachenermittlung wurde ein Brandermittler der Kripo eingeschaltet. Angaben zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

