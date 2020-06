POL-OE: 27-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Kreispolizeibehörde Olpe

Bei einem Auffahrunfall am Montag (29. Juni) gegen 16.40 Uhr auf der B 236 in Neukamp ist ein 27-Jähriger leicht verletzt worden. Dieser befuhr die Straße mit seinem Pkw in Richtung Elspe. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Eine ihm folgende 20-jährige Pkw-Fahrerin wurde nach eigenen Angaben durch die Sonne so stark geblendet, dass sie den Pkw übersah. Daraufhin kam es zum Unfall. Der 27-Jährige klagte durch den Zusammenstoß über Nackenschmerzen und wurde von einem Rettungswagenteam behandelt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

