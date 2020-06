Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit Hasen zusammengestoßen - Fahrradfahrer stürzt

Lennestadt (ots)

In Meggen ist am Sonntagmorgen (28. Juni) gegen 9.20 Uhr ein Radfahrer gestürzt. Dieser gab an, dass er mit seinem Fahrrad von der SGV Hütte Meggen kommend in Fahrtrichtung Meggen unterwegs war. Nach seinen Angaben kam dann circa 100 Meter unterhalb der SGV Hütte plötzlich ein Hase von rechts auf die Fahrbahn gelaufen. Der 36-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr den Hasen an. Daraufhin fiel der Radfahrer hin und verletzte sich. Er kam für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte kümmerte sich um den Hasen.

