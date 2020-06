Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer stürzt durch Vollbremsung

Attendorn (ots)

Bereits am Freitag (26. Juni) wurde bei einem Sturzgeschehen gegen 13.40 Uhr auf der L 880 in Attendorn-St.Claas ein 70-jähriger Rollerfahrer verletzt. Zunächst wollte eine 53-Jährige aus Richtung Röllecken kommend mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr einbiegen und übersah dabei den bereits im Kreisverkehr fahrenden und damit vorfahrtberechtigten Rollerfahrer. Als der Pkw daraufhin die Fahrspur des Rollerfahrers schnitt, leitete dieser eine Vollbremsung ein, wodurch er ins Schwanken geriet und stürzte. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Der 70-Jährige verletzte sich leicht, verzichtete aber auf eine Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort. Ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich entstand an dem Roller.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell