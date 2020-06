POL-OE: Einbruch in Imbissbude

Kreispolizeibehörde Olpe

Sonntagnacht (28. Juni) zwischen 1.30 und 7.30 Uhr haben sich Unbekannte Zugang zu einem Grillimbiss in der Straße "Am Zollstock" in Attendorn verschafft. Sie schlugen nach derzeitigem Kenntnisstand die Glasscheibe der vorderen Eingangstür gewaltsam, vermutlich mit einem Stein, ein. In dem Imbiss beschädigten sie dann einen Zigarettenautomaten und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld im dreistelligen Bereich. Anschließend verließen sie die Räume durch die Hintertür. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und übernahm die Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro am Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

