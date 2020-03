POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher kamen durchs Dach, Waldbrunn, Fussingen, In der Struth, 28.03.2020 bis 30.03.2020

(ho)Mit einer außergewöhnlichen Tatbegehungsweise sind Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes in einen Einkaufsmarkt in Fussingen eingedrungen. Die Einbrecher gelangten von der Gebäuderückseite aus auf das Dach und entfernten einige Dachziegeln. Durch das entstandene Loch drangen die Täter zunächst in einen Aufenthaltsraum des Marktes ein und verschafften sich von dort aus Zugang zu anderen Räumen im Gebäude. In einem Büroraum versuchten die Täter einen Tresorschrank zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Daher brachen die Einbrecher die Tat ab und flüchteten auf dem Weg auf dem sie gekommen waren. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Täter gehen leer aus, Villmar, Brotweg, 28.03.2020 bis 30.03.2020

(ho)Beim Versuch in einen Getränkemarkt in Villmar einzubrechen, sind am vergangenen Wochenende unbekannte Einbrecher leer ausgegangen. Die Täter begaben sich zum Gebäude und versuchten, eine Schiebetür gewaltsam zu öffnen. Als ihnen das nicht gelang, brachen sie die Tat ab und ergriffen die Flucht. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Limburger Kriminalpolizei nimmt in diesem Fall Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Gestohlener Roller nach Diebstahl aufgefunden, Limburg, Linter, Birkenstraße, Nacht zum 29.03.2020

(ho)In der Nacht zum vergangenen Sonntag ist in der Birkenstraße in Linter ein abgestellter Motorroller gestohlen worden. Das Zweirad war im Hof eines Mehrfamilienhauses abgestellt und am Sonntagmorgen spurlos verschwunden. Der Roller wurde jedoch etwas später, nur einige Hundert Meter von Tatort entfernt, in einem Waldweg aufgefunden. Die Täter hatten ihn offenbar dorthin gefahren und mehrere Fahrzeugteile abgebaut und gestohlen. Der Schaden wird auf rund 900 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Pkw mit Farbe beschmiert, Weilburg, Odersbach, Willy-Brand-Straße, 29.03.2020

(ho)Unbekannte haben am Sonntagabend in Odersbach einen Pkw mit Farbe beschmiert und dabei einen Sachschaden in unbekannter Höhe angerichtet. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zu der Garage in der der Wagen abgestellt war, um dort die Sachbeschädigung zu begehen. Die Weilburger Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

5. Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt, Bundesstraße 49, zwischen Limburg und Weilburg, 29.03.2020, gg. 07.05 Uhr

(ho)Ein 24-jähriger Mann ist gestern Morgen bei einem Unfall mit seinem Kleinkraftrad verletzt worden. Der Mann war auf der Bundesstraße 49 aus Richtung Limburg in Richtung Weilburg unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über die Maschine verlor und stürzte. Das Fahrzeug blieb an der Schutzplanke neben der Fahrbahn hängen und der Fahrer rutsche in einen Grünstreifen. Dabei zog sich der Mann Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Schaden an dem Kleinkraftrad beträgt rund 800 Euro.

