Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mülltonnen brannten

Olpe (ots)

Am Samstag gerieten gegen 12.00 Uhr, in der Grubenstraße, mehrere Mülltonnen in Brand. Die Feuerwehr Olpe konnte das Feuer schnell löschen. Brandursächlich war vermutlich nicht abgekühlte Asche. Eine angrenzende Holzwand, ein Lamellenzaun sowie mehrere Mülltonnen wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

