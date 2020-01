Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Führerschein angeblich zu Hause vergessen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Angeblich habe er seinen Führerschein zu Hause vergessen, so der Fahrer eines Audi A7 gestern Abend auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße gegenüber Bundespolizisten. Der tschechische Kraftfahrer war mit seinem Coupè in Richtung Polen unterwegs, als er gegen 18.45 Uhr angehalten wurde. Angesichts der Erklärung, dass der Schein zu Hause liegen geblieben sei, wurden die tschechischen Behörden um Überprüfung der Fahrerlaubnisdaten gebeten. Dabei stellte sich heraus, dass der 39-Jährige erst vor wenigen Tagen seinen Führerschein abgeben musste. Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Bevor der Audi-Fahrer zu Fuß weiter durfte, musste er 250,00 Euro als Sicherheit für das durchzuführende Strafverfahren hinterlegen.

