Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Waffengesetz verstoßen

Görlitz (ots)

Weil sie gegen das Waffengesetz verstoßen haben, wurden gestern ein Deutscher (28) und ein Pole (24) von der Bundespolizei angezeigt.

Während der 28-Jährige aus Hoyerswerda ein verbotenes Butterflymesser mitführte, wurde der 24-Jährige aus dem polnischen Piensk (Penzig) mit einem Reizstoffsprühgerät, dem das Prüfzeichen fehlte, ertappt.

Das Messer sowie das Pfefferspray wurden beschlagnahmt. Die Kontrollen erfolgten am Nachmittag bzw. am Abend jeweils in Görlitz - einerseits vor dem Bahnhof, andererseits im Stadtpark.

