Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Gruppe testet E-Longboards

Olpe (ots)

Am Freitag (3. Juli) haben Zeugen gegen 16.30 Uhr im Bereich des Vorstaubeckens des Biggesees drei Männer beobachtet, die sehr schnell mit sogenannten Longboards (eine Art Skateboard) in Richtung Olpe auf einem Wirtschaftsweg unterwegs waren. Sie fuhren teils auf dem Gehweg, teils auf der Fahrbahn. Die Boards waren augenscheinlich motorisiert. Bei einer Kontrolle durch eingesetzte Beamte stellte sich heraus, dass die E-Board circa 20 bis 25km/h fahren können. Derzeit ist ein Fahren mit E-Longboards im öffentlichen Verkehrsraum nicht erlaubt, da diese nicht die Voraussetzung an eine Zulassung erfüllen und es auch daher keine Kfz-Versicherung gibt. Die Beamten schrieben eine Anzeige und untersagten die weitere Nutzung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell