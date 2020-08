Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. RW) Unfallflucht hat nicht geholfen (20.08.2020)

Ein 80-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz hat am Donnerstagabend, gegen 17 Uhr, auf dem Parkplatz des Freibades in der Austraße rückwärts ausgeparkt und ist auf einen gegenüber abgestellten VW aufgefahren. Daraufhin stieg der 80-Jährige aus, schaute sich den Schaden an beiden Fahrzeugen an und setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfallschaden in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern. Der Vorfall konnte von einer Zeugin beobachtet und der Polizei gemeldet werden. Den 80-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

