POL-RT: Einbruch, Unfälle mit Verletzten, Forstarbeiter verunglückt, Fische verendet

Einbruch in Lager in Betzingen

In der Jettenburger Straße in Betzingen ist in der Nacht zum Freitag das Lager eines Fahrradgeschäfts ins Visier eines Einbrechers geraten. Zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, zehn Uhr, brach ein Unbekannter die Eingangstür auf und entwendete zwei E-Mountainbikes der Marke Bulls. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (mr)

Hohenstein (RT): Bei Forstarbeiten verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 23-Jähriger am Freitagvormittag bei Forstarbeiten erlitten. Der junge Mann war den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 9.40 Uhr im Waldgebiet Brühl damit beschäftigt, einen größeren Holzstamm mit einer funkgesteuerten Seilwinde aus dem Wald zu ziehen. Dabei verhakte sich der Stamm an einem stehenden Baum, stellte sich auf und schleuderte zur Seite. Hierbei traf er den 23-Jährigen. Der ansprechbare Verletzte wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Metzingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Motorroller-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen leicht verletzt worden, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hat. Ein 59-Jähriger war um 7.30 Uhr mit seinem Audi auf der Uracher Straße unterwegs. An der Einmündung in die Straße Insel hielt er zunächst an. Beim Anfahren zum Linksabbiegen in Richtung Stadtmitte übersah der Pkw-Lenker den von links kommenden, 31 Jahre alten Vespafahrer. Durch die Kollision stürzte der Rollerlenker von seinem Fahrzeug. Der Mann musste vom vorsorglich verständigten Rettungsdienst in keine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden. (ms)

Esslingen (ES): Motorradfahrer schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Seracher Straße/ Hohenbühlweg ereignet hat. Gegen 8.45 Uhr befuhr der 40-jährige Lenker eines Ford Fiesta die Seracher Straße von der Barbarossastraße in Richtung Hohenbühlweg. Die dortige Einmündung, an der die Grundregel rechts vor links gilt, soll er anschließend geradeaus passiert haben, weshalb ein von rechts kommender, 41 Jahre alter Motoradfahrer seine Yamaha offenbar abbremsen musste. Dabei soll seine Maschine ungewollt beschleunigt haben. Samt Fahrer prallte sie anschließend gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand der Seracher Straße. Dort wurde das Bike abgewiesen und krachte noch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der 41-Jährige musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Seine Maschine wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Zu einer Berührung zwischen dem Fiesta und dem Motorradfahrer war es nicht gekommen. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0711/ 3990-420 zu melden. (rn)

Denkendorf (ES): Hunderte Fische verendet

Etwa 500 Lachsforellen sind zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, neun Uhr, in einem Teich einer Forellenzucht an der Straße Renkenlehen verendet. Ein Unbekannter hatte dort offenbar mutwillig die Stromzufuhr zu dem Belüfter unterbrochen, der die Fische mit Sauerstoff versorgte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

