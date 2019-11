Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, B235/ Schliekerpark - 3 Verletzte bei Verkehrsunfall -

Coesfeld (ots)

Ein 54-jähriger Olfener befuhr mit seinem Pkw am Freitag, 15.11.2019, gegen 13:00 Uhr, die B235 aus Richtung Lüdinghausen kommend, in Fahrtrichtung Olfen. Ein 20-Jähriger Olfener kam mit seinem Pkw aus der Straße Schliekerpark und beabsichtigte nach links auf die B235 in Fahrtrichtung Olfen einzubiegen. Beim Einfahren in die B235 missachtete der 20-jährige die Vorfahrt des 54-Jährigen Olfener. In Höhe der Einmündung Schliekerpark/ B235 kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Insassen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine 62-Jährige Olfenerin befuhr mit ihrem Pkw die B235 in Fahrtrichtung Lüdinghausen und konnte an der Unfallörtlichkeit nicht mehr ausweichen, sodass sie mit dem Pkw des 20-Jährigen ebenfalls kolliderte. Sie wurde leicht verletzt.

