Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Zigarettenautomat aufgebrochen; Einbruch in Gaststätte;

Reutlingen (ots)

Mit überholendem Roller zusammengestoßen

Mit leichten Verletzungen ist ein Rollerfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 70-Jähriger in einem Opel Meriva die Mußmehlstraße in Richtung der Straße Im Dorf/ K 6766 und bog an der dortigen Einmündung nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 54 Jahre alten Roller-Lenker, der zur Unfallzeit in Richtung Ohmenhausen fuhr und einen verkehrsbedingt vor der Kreuzung wartenden Pkw überholt hatte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rn)

Bad Urach (RT): Zigarettenautomat in Wittlingen aufgebrochen

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen am Zehntplatz einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und geplündert. Gegen zwei Uhr machten sich die Täter an dem Gerät zu schaffen und nahmen fast alle Zigarettenschachteln an sich. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Allerdings beläuft sich allein der Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Münsingen (RT): In Gaststätte eingebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Gaststätte in der Wolfgartenstraße eingebrochen ist. Zwischen 23.45 Uhr und 10.30 Uhr hebelte der Einbrecher ein gekipptes Fenster auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Dort durchsuchte er mehrere Räume, wobei er auf die Kasse stieß und diese ausplünderte. Mit einem kleineren Bargeldbetrag machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hechingen (ZAK): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen, kurz vor acht Uhr, auf der B 32 ereignet hat. Eine 63-Jährige wollte mit einem VW Touran von der Bundesstraße aus nach links in die Stettener Halde abbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende und stadtauswärts fahrende, 29 Jahre alte Mercedes-Lenkerin. Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrerinnen sich verletzten und vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (ms)

