Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut (20.08.2020)

Vöhrenbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5734 zwischen Vöhrenbach und Herzogenweiler. Ein 26-Jähriger war mit einem Fiat Punto in Richtung Villingen unterwegs. Wegen alkoholischer Beeinflussung geriet er zunächst nach links auf den Grünstreifen, wobei er das Auto übersteuerte und im weiteren Verlauf nach rechts von der Straße abkam. Hier überschlug sich der Fiat, wobei der Fahrer unverletzt blieb. Die Polizei stellte bei ihm Atemalkohol fest, was ein Alkoholtest mit einem angezeigten Wert von über 1,3 Promille bestätigte. Da der Mann zuzdem nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wird gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Den Totalschaden an seinem Auto schätzten die Beamten auf rund 5.000 Euro.

