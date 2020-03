Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mountainbike geklaut

Offenburg (ots)

Ein in der Gaswerkstraße verschlossen abgestelltes schwarzes KTM Mountainbike wurde am Mittwochmorgen in der Zeit von 07:45 bis 10 Uhr entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von circa 3.000 Euro. Zum Dieb liegen den Beamten des Polizeireviers in Offenburg bislang keine Erkenntnisse vor, sie bitten jedoch um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0781 21-2200.

