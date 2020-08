Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Farbschmierereien (20.08.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti, die gestern Abend gegen 23 Uhr begangen wurden. Ein Unbekannter sprayte an die Rückseite eines Hauses in der Scheffelstraße eine silberfarbene Faust, die er mit schwarzer und blauer Farbe umrandete. Dieselben Farben benutzte er bei einer weiteren "Faust" und einem Schriftzug, die er beide in der Grünallee auf eine Trafostation sprühte. Der durch die Farbschmierereien verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

