Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Polizisten ergaunern EC-Karte

Hamm-Mitte (ots)

Eine Debit-Karte wurde von einer Seniorin einem falschen Polizisten am Dienstag, 9. Juni, übergeben. Die Hammerin wurde am Morgen, gegen 11 Uhr, von einem Mann angerufen. Dieser gab sich als Kriminalbeamter Weber aus und verwickelte die Dame in ein längeres Gespräch. Er sprach akzentfreies Deutsch. Angeblich seien zwei Personen nach einem Raubüberfall festgenommen worden und zwei weitere Täter seien noch flüchtig. Bei den Festgenommenen habe man einen Zettel mit der Adresse der Seniorin gefunden und gehe nun davon aus, dass man sie überfalle wolle. Hierzu müsse ihr Bankkonto überprüft werden. Dem falschen Beamten gelang es, die Seniorin davon zu überzeugen, ihre Debitkarte einem zivil gekleideten "Polizeibeamten" zu übergeben. Zuvor übermittelte die verängstigte Frau die Geheimzahl ihrer Karte am Telefon.

Gegen 12 Uhr erschien der Abholer im Haus an der Josefstraße und nahm die Debit-Karte an sich, die von der Frau am Treppengeländer in einer Tasche abgeseilt wurde, da sie keine Treppen steigen kann. Der falsche Polizist begegnete noch dem Vermieter im Hausflur. Daher kann er beschrieben werden: männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von dünner Statur. Er trug ein weißes T-Shirt und eine hellbeige Hose.

Als Seniorin die Karte bis zum Nachmittag nicht -wie von den Betrügern versprochen- zurückbekam, wurde sie skeptisch und informierte die Polizei. Die Debit-Karte wurde umgehend gesperrt, doch ein vierstelliger Betrag war zu diesem Zeitpunkt bereits abgehoben.

Hinweise auf den Abholer nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei bittet die Hammer Bürgerinnen und Bürger erneut darum, besonders ältere Familienmitglieder für Betrugsmaschen wie diese zu sensibilisieren und eindringlich davor zu warnen. Denn leider suchen sich die Täter gezielt Seniorinnen und Senioren für ihre kriminellen Machenschaften aus.(hei)

Über den nachfolgenden Link können Sie sich ein Informationsblatt der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes mit wichtigen Hinweisen herunterladen: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/285-IB-Vorsicht-Falscher-Polizist-am-Telefon.pdf

