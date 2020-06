Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Pelkum (ots)

Am Dienstag, 9. Juni, gegen 13.25 Uhr, wurde auf der Fangstraße in Höhe der Kamener Straße eine 24-jährige Frau leicht verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem PKW Opel auf der Fangstraße in Richtung Kamener Straße. Dort beabsichtigte sie, links abzubiegen. Sie hielt vor der roten Ampel. Der 33-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr ebenfalls auf der Fangstraße und hielt hinter dem Opel. Als die Ampel Grünlicht anzeigte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Es entstand Sachschaden. (be)

