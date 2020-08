Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Galvanik-Bad gerät in Brand (20.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Brand gerufen wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei am gestrigen Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Lichtensteinstraße. In einer Firma entzündete sich aus bislang unbekannter Ursache ein Galvanikbad, wobei sich starker Rauch entwickelte. Eine Gefährdung von Personen gab es nicht, da der Betrieb urlaubsbedingt geschlossen ist. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell ablöschen, wobei sich das chemisch verunreinigte Löschwasser in einem Kellerraum sammelte und nun von einer Spezialfirma entsorgt werden muss. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Ebenso muss noch ermittelt werden, wie es zum Brandausbruch kam.

