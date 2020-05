Polizei Düren

POL-DN: Rennradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Inden (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw am Sonntagmittag wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Fahrer des Pkws war ohne Führerschein unterwegs.

Gegen 14:15 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Inden- Lucherberg gerufen. Dort sollte es an der Kreuzung Hochstraße und "Obstwiese" zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Vor Ort schilderte der Autofahrer, ein 32-jähriger Mann aus Eschweiler, dass er die Grünstraße in Richtung "Obstwiese" befahren habe. An der Kreuzung zur Hochstraße habe er nach vorfahrtsberechtigtem Verkehr auf der Hochstraße geschaut, habe aber niemanden wahrgenommen. Zudem gab er an, dass seine Sicht durch ein parkendes Fahrzeug behindert worden sei. Als er dann langsam in den Kreuzungsbereich einfuhr, um seine Fahrt in Richtung "Obstwiese" fortzusetzen, sei von links ein Radfahrer gekommen, dem er nicht mehr habe ausweichen können.

Es kam zu einem Unfall, bei dem der Radfahrer, ein 32-Jähriger, über die Motorhaube des Pkws geschleudert wurde. Der Mann aus Jülich verletzte sich bei diesem Sturz schwer. Rettungskräfte brachten den Verunfallten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.100 Euro.

Bei der Aufnahme der Personalien stellte sich heraus, dass der Fahrer des Pkws nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm droht nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

