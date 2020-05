Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Kellerräume

Düren (ots)

In zwei Mehrfamilienhäusern machten sich zuletzt bislang unbekannte Täter in den Kellergeschossen ans kriminelle Werk. Zahlreiche Kellerräume wurden aufgebrochen, über die Beute ist bislang noch nicht viel bekannt.

Ein Mehrparteienhaus am Markt suchten der oder die Unbekannten in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18:00 Uhr, und Freitagvormittag, 11:30 Uhr, auf. Hier gelangten sie auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude, begaben sich in die untere Etage und brachen die Vorhängeschlösser an drei Holzverschlägen auf. Ob aus den Räumen etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Auch in die Kellerverschläge eines Mietshauses an der Gartenstraße wurde eingebrochen. Die Türen zu den Lagerräumen der einzelnen Bewohner wurden aufgehebelt oder aufgebrochen, aus einem wurden Werkzeuge und Angelzubehör entwendet. Ob aus den anderen Abteils etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Die Täter waren zwischen Freitagabend, 22:30 Uhr, und Samstagmittag, 13:00 Uhr, durch eine defekte Hauseingangstür sowie eine nicht gesicherte Kellertür in das Haus gelangt.

Die Polizei nahm Strafanzeigen auf und sicherte Spuren an den Tatorten. Hinweise auf verdächtige Personen an den Tatorten werden an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

Sorgen Sie als Bewohner eines Mehrfamilienhauses für eine geschlossene Eingangstür und öffnen Sie nicht auf Klingeln, wenn jemand darum bittet, ins Haus gelassen zu werden. Fordern Sie als Mieter auch von Hauseigentümern oder Verwaltungen einen ordnungsgemäßen Zustand von Türen und Schlössern ein. Beratung zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie beim Kriminalkommissariat für Kriminalprävention, bei dem Sie unter der Telefonnummer 02421 949-8700 einen Termin vereinbaren können.

Polizei Düren

