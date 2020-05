Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl wurde zur Haftsache

Jülich (ots)

Die Polizei ermittelt seit Samstagmittag nach einem Ladendiebstahl gegen zwei Tatverdächtige, denen nicht nur ihr Diebesgut, sondern auch ihre Freiheit entzogen wurde.

Gegen 12:00 Uhr hatten die beiden Beschuldigten, zwei 26 und 27 Jahre alte Männer aus einer kaukasischen Republik, in einem Jülicher Supermarkt lange Finger gemacht. Allerdings waren sie beim Einstecken von alkoholischen Getränken beobachtet und nach dem Passieren der Kasse auf den Diebstahl angesprochen worden. Anstatt jedoch jetzt klein beizugeben, ließen sich die Ertappten auf ein Gerangel mit dem Personal ein. Ein Täter verletzte einen Angestellten sogar noch leicht durch einen Biß; dann rannten beide mit dem Diebesgut davon. Die inzwischen hinzu gerufene Polizei konnte die Täter dann abfahrbereit in einem Auto sitzend gerade noch am Verschwinden hindern und das Diebesgut, acht Flaschen Kräuterlikör im Wert von mehr als 100 Euro, sicherstellen.

Schnell stellte sich heraus, dass die beiden Festgenommenen einschlägig justizbekannt sind und erst vor wenigen Tagen aus einer Haft entlassen worden waren. Die strafrechtlichen Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an; eine Richtervorführung ist bereits terminiert.

