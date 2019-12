Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Vorfahrt missachtet

Die 55-jährige Fahrerin eines VW Caddy befuhr die Goethestraße in Geislingen in Richtung der Südmährerstraße. An der Kreuzung zur Olgastraße missachtete sie die Vorfahrt einer 43-Jährigen, die mit ihrem VW Polo von rechts kommend in Richtung Tälesbahnstraße fuhr. Es kam zum Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand Die Unfallverursacherin erhält nun eine Anzeige wegen Vorfahrtsmissachtung.

