Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall fordert drei Leichtverletzte (21.08.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Drei Leichtverletzte und zwei total beschädigte Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich heute Mittag gegen 12 Uhr an der Einmündung der Robert-Bosch-Straße zur Bundesstraße 27 ereignet hat. Ein auf der B 27 in Richtung Schwenningen fahrender 63-jähriger Fiat Punto-Fahrer missachtete an einer Ampel das "Rotlicht" und stieß mit einem BMW X4 zusammen, dessen 35-jähriger Fahrer, von der Robert-Bosch-Straße kommend, nach links auf die B 27 einbog. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Eine 66-Jährige Beifahrerin im Fiat Punto verletzte sich leicht. Ebenfalls leichte Verletzungen erlitten eine 32-Jährige und ein 3-jähriges Kind im BMW. Ein Rettungsdienst brachte alle Verletzten in eine Klinik. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Sie mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

