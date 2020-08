Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, Lkr. Rottweil) Brand eines leerstehenden Gebäudes

Epfendorf (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro ist am Samstagmittag bei einem Gebäudebrand in der Rottweiler Straße im Ortsteil Talhausen entstanden. Gegen 12:05 Uhr geriet der Dachstuhl eines leerstehenden und ehemals als Getreidemühle genutzten Gebäudes in Brand. Durch die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Epfendorf, Oberndorf und Rottweil, konnte ein komplettes Abbrennen des Hauses verhindert werden. Zur Feuerbekämpfung musste jedoch ein Teil des Dachs eingerissen und der Zwischenboden geöffnet werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Zur Durchführung der Einsatzmaßnahmen musste die Ortsdurchfahrt der L424 bis etwa 16:30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Inwiefern durchgeführte Dachsanierungsarbeiten ursächlich für den Brandausbruch waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen des Polizeireviers Oberndorf.

