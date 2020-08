Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Sachbeschädigung

Konstanz (ots)

Am Freitag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr wurden mehrere in der Straße Arnold-Schönberg-Ring in Donaueschingen geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die bisher unbekannte Täterschaft zerkratzte vorsätzlich mindestens 4 Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771/83783-0 erbeten.

