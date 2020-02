Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Taschendieb mit Fahndungsfotos

Dortmund (ots)

Im Oktober 2019 entwendete ein Taschendieb in einem Drogeriemarkt an der Köln-Berliner-Straße in Dortmund-Aplerbeck die Handtasche einer Seniorin. Fotos einer Überwachungskamera dokumentierten die Tat.

Die Bilder zeigen einen jungen Mann, der seine Hand nach einer Tasche in einem Einkaufswagen ausstreckt, während die Besitzerin in ein Regal blickt. Diesen Augenblick nutzt der Tatverdächtige für den Diebstahl. Er erbeutete Bargeld und Ausweise.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Festnahme des Mannes. Mit Beschluss des Dortmunder Amtsgerichts veröffentlicht die Polizei nun Fotos des Tatverdächtigen.

Die Polizei fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen? Wo hält er sich auf? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

