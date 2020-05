Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Fahrenbach: Zwei weitere Einbrüche in Sportheimen

Im Verlauf des Dienstages wurden zwei weiter Einbrüche in Sportheimen im Bereich des Neckar-Odenwald-Kreis bei der Polizei angezeigt. Vermutlich bestet ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen in Sportstätten in Sattelbach, Schwarzach, Neunkirchen und Dallau, von denen wir gestern berichteten und den zwei Taten in Fahrenbach. Im Zeitraum von Sonntagmittag bis Motagmorgen verschafften sich Unbekannte mit brachialer Gewalt Zutritt zu den zwei Sportheimen in der Straße "Zum Rundblick" in Fahrenbach. An dem Gebäude wurde der geschlossene Rolladen heruntergerissen und das Fenster eingeschlagen. Ebenfalls brachen die Täter mehrere Fenster, Türen und ein Garagentor an den Vereinsheimen auf. Die Polizei hat in allen sechs Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Einbrüche. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

