Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Gefährliche Körperverletzung

Tuttlingen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Mann und einem bislang unbekannten Täter, sind Beamte des Polizeireviers Tuttlingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:20 Uhr in die Schaffhauser Straße gerufen worden. Vor Ort konnte der stark alkoholisierte und verletzte 33-jährige Geschädigte vor einer dortigen Gaststätte angetroffen werden. Er wies oberflächliche Schnittverletzungen, vermutlich von einem Messer sowie Schürfungen auf und wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in das örtliche Klinikum eingeliefert. Der unbekannte Tatverdächtige flüchtete in Richtung Innenstadt. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte er nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

