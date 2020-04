Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Automatenaufbruch: Täter flüchtet ohne Beute

Mönchengladbach (ots)

Beim Versuch, in einem Parkhaus an der Viersener Straße einen Kassenautomaten aufzubrechen, ist in der Nacht zum Mittwoch, 15. April, gegen 2.30 Uhr ein unbekannter Täter gescheitert. Er floh mitsamt dem Tatwerkzeug, aber ohne Beute. Vor einigen Tagen hatten sich unbekannte Täter bereits an Automaten in einem anderen Parkhaus an der Viersener Straße zu schaffen gemacht und dabei eine Geldkassette erbeutet(siehe Pressemitteilung vom 14. April).

Die Täterbeschreibung im jüngsten Fall: männlich, 16 bis 22 Jahre alt, dunkle, kurze Haare; bekleidet war er mit schwarzer Hose, olivfarbener Jacke mit dunklem Kragen sowie schwarzen Schuhen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

