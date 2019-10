Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Jever 12.10.-13.10.2019

Wilhelmshaven (ots)

Garagenbrand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet in Wangerland-Schillig aus bisher ungeklärter Ursache eine Garage in Brand. Durch den Vollbrand wurden auch die zwei angrenzenden Wohnhäuser beschädigt. Das zur Garage gehörige Wohnhaus ist aufgrund Brand- und Rußschäden sowie aufgrund der Löscharbeiten unbewohnbar. Die 93-jährige Bewohnerin sowie eine 37-jährige männliche Person wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird bisher auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Brandermittlungen der Polizei dauern noch an, der Brandort wurde bis auf weiteres beschlagnahmt.

