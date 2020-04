Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Getränkemarkt

Mönchengladbach (ots)

Ein Einbruchalarm ist in der Nacht zum Mittwoch, 15. April, gegen 2 Uhr an einem Getränkemarkt in Hardterbroich-Pesch an der Volksgartenstraße ausgelöst worden. Eine Fensterscheibe war eingeschlagen worden.

Zwei Unbekannte waren zu dieser Zeit am Tatort. Während einer von ihnen draußen wartete, begab sich der andere in den Kassenbereich des Geschäftes. Mit diversen Packungen Zigaretten und Tabak verließ er das Objekt wieder.

Bereits am Montag, 13. April, gegen 3 Uhr war in den Getränkemarkt eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter hatte sich über den Haupteingang Zugang zu dem Gebäude verschafft, indem er gewaltsam eine Schiebetür geöffnet hatte. Auch in diesem Fall waren Zigaretten entwendet worden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

