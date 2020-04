Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnwagen gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Der Diebstahl eines Wohnwagens ist der Polizei Mönchengladbach angezeigt worden.

Laut Besitzerangaben war der creme-beigefarbene Wohnwagen (Modell: Tabbert Comtesse), der ein orangefarbenes Graffiti auf einer Seite aufweist, in einer Parkbucht in Eicken an der Süchtelner Straße abgestellt worden. Die Tat muss im Zeitraum zwischen Donnerstag, 9. April, 17 Uhr, und Freitag, 10. April, 18 Uhr, begangen worden sein.

Hinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

