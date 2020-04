Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte Täter machen sich an Automaten zu schaffen

Mönchengladbach (ots)

Auf Geld aus einem Parkscheinautomaten hatten es unbekannte Täter in einem Parkhaus in Gladbach an der Viersener Straße abgesehen.

Am Donnerstag, 9. April, gegen 5.30 Uhr hatte sich einer der beiden Unbekannten mit einem Brecheisen an einem der Automaten in dem Parkhaus zu schaffen gemacht. Der Mann, der einen grauen Kapuzenpulli, eine dunkle Hose mit weißem Gürtel, weiße Einweghandschuhe, dunkle Schuhe und einen schwarze Sonnenbrille trug und einen Jutebeutel mit sich führte, entfernte eine Abdeckung an dem Automaten, verließ dann aber den Tatort, wie Bilder einer Überwachungskamera zeigten.

Am Freitag, 10. April, gegen 1.30 Uhr kam der Mann zurück - diesmal in Begleitung eines Mittäters. Sie hebelten mit einem Brecheisen an der Verkleidung eines anderen Automaten und konnten schließlich mit einer Geldkassette flüchten. Die Beschreibung des Mittäters: zirka 20 bis 30 Jahre alt, korpulente Statur, leichter Bart, bekleidet mit blauem Kapuzenpulli und dunkler Jogginghose, Schiene am rechten Fuß.

Drei aufgebrochene Zigarettenautomaten wurden der Polizei am Sonntag, 12. April, gemeldet. Die Tatorte lagen in Hockstein an der Klusenstraße sowie in Wickrath an der Lannerstraße und im Bereich Schillingstaler Weg / Denhardstraße.

Für alle diese Fälle gilt: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, sollte sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell