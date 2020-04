Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher kamen über das Fenster

Mönchengladbach (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Odenkirchener Straße in Heyden ist es am Ostermontag (13. April) zwischen 15.30 Uhr und 16.50 Uhr zu einem Einbruch gekommen.

Vermutlich über ein geöffnetes Fenster verschafften die Täter sich Zutritt zu einer Wohnung, während die Bewohner sich im Garten aufhielten. Die Einbrecher erbeuteten mehrere elektronische Geräte, Bargeld und persönliche Gegenstände.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

