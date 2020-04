Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alkoholfahrten: Mit Pkw gegen Lkw geprallt - Mit E-Scooter Schlangenlinien gefahren

Mönchengladbach (ots)

Ein 35-jähriger Mönchengladbacher ist am Montag, 13. April, gegen 16 Uhr in Odenkirchen auf der Straße Wetschewell mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Lkw geprallt. Der Mann gab zu, alkoholisiert zu sein. Nach einem Atemalkoholtest mit einem entsprechenden Ergebnis ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Da er auch berichtete, vor einigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben, erfolgte eine weitere Blutentnahme zum Nachweis von Betäubungsmitteln. Schließlich räumte der Mann auch ein, keinen Führerschein zu besitzen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen samt Anzeigenaufnahme wurde der 35-Jährige entlassen - allerdings mit dem eindringlichen Hinweis, dass ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt sei.

Aber auch zwei weitere Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach wurden wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen: ein 24-Jähriger am Freitag, 10. April, gegen 2 Uhr in Heyden auf der Odenkirchener Straße und ein 53-Jähriger am Samstag, 11. April, gegen 23.50 Uhr in Lürrip im Bereich Lohstraße / Fleenerweg.

Für einen 26-jährigen Mönchengladbacher wird eine Fahrt mit dem E-Scooter eines Freundes ein Nachspiel haben. Der Mann war einer Polizeistreife am Sonntag, 12. April, gegen 19.20 Uhr in Heyden auf der Odenkirchener Straße aufgefallen, weil er den E-Scooter auf einem Sonderstreifen für Radfahrer in Schlangenlinien steuerte und zudem kein Versicherungskennzeichen an dem Gefährt angebracht war. Nachdem ein freiwilliger Atemalkoholtest den Verdacht der Beamten auf eine Trunkenheitsfahrt bestätigt hatte, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Eine Anzeige wurde geschrieben. (ds)

