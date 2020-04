Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kioske als Tatort

Mönchengladbach (ots)

Mehrere unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 9. April, 23 Uhr, und Freitag, 10. April, 9.30 Uhr, in einen Kiosk in Heyden an der Odenkirchener Straße eingedrungen, nachdem sie den Glaseinsatz einer Tür zerstört hatten. Sie erbeuteten Tabakwaren und Spirituosen, Laptops und Münzgeld.

Ein Einbruchsdelikt in einen Kiosk wurde auch in Rheydt an der Bachstraße verzeichnet. Dort blieb es bei der Tat im Zeitraum zwischen Montag, 13. April, 12 Uhr, und Dienstag, 14. April , 9 Uhr, allerdings beim Versuch. An einer Tür waren Hebelspuren zu erkennen.

Wer Hinweise zu diesen Fällen geben kann, sollte die Polizei Mönchengladbach unter 02161-290 anrufen. (ds)

