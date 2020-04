Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Sachbeschädigung an Auto

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 22:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Mann einen geparkten, schwarzen Mercedes auf einem Parkplatz am Konrad-Adenauer-Platz. Das Auto wurde zerkratzt und ein Schriftzug in die Motorhaube geritzt. Außerdem zerstörte der Täter die Rückleuchten. Eine Zeuge konnte den Tatverdächtigen grob beschreiben: ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, neonorange-farbene Jacke, schlanke sportliche Figur. Am dem Fahrzeug entstand etwa 5.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell