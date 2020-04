Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Lagerraum

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in einen Lagerraum an einem Wohnhaus auf der Königstraße ein und stahlen drei Kisten Mineralwasser. Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell